Cheias repentinas em Espanha deixam desaparecidos, varrem carros e condicionam comboios

Várias pessoas foram dadas como desaparecidas pelas autoridades espanholas, depois de inundações terem hoje varrido carros pelas ruas de aldeias e interrompido o serviço ferroviário em grandes áreas do leste e sul de Espanha.

As águas cor de lama provocadas pela precipitação causaram estragos num enorme arco do país europeu, que vai das províncias de Málaga, no sul, até Valência, no leste, avançou a agência noticiosa Associated Press.

Imagens captadas por pessoas com 'smartphones', reproduzidas pela emissora nacional espanhola RTVE, mostraram águas assustadoramente rápidas a arrastar carros e a subir vários metros no nível mais baixo das casas.

Um comboio de alta velocidade com quase 300 pessoas a bordo descarrilou perto de Málaga, embora as autoridades ferroviárias tenham dito que ninguém ficou ferido. O serviço ferroviário de alta velocidade entre a cidade de Valência e a capital, Madrid, foi interrompido, assim como várias linhas suburbanas.

O gabinete do governo nacional na região de Castilla-La Mancha disse à rádio Cadena Ser que seis pessoas estavam desaparecidas na região.

Um camionista estava desaparecido em L'Alcudia, uma cidade de Valência, noticiou a agência de notícias espanhola Efe, enquanto também na região valenciana, o presidente da Câmara de Utiel, Ricardo Gabaldón, disse à RTVE que várias pessoas ficaram retidas nas suas casas.

A polícia e os serviços de socorro usaram helicópteros para retirar pessoas de casas e de carros que corriam o risco de afogamento. Uma brigada de resgate de emergência do exército espanhol foi enviada para ajudar nos esforços de resgate.

Prevê-se que as tempestades continuem até quinta-feira, de acordo com o serviço meteorológico nacional de Espanha.

Espanha sofreu tempestades de outono semelhantes nos últimos anos. O país recuperou um pouco de uma seca severa este ano graças às chuvas. Os cientistas dizem que o aumento dos episódios de condições meteorológicas extremas está provavelmente ligado às alterações climáticas.