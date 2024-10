Número de desempregados com ligeiro aumento em Setembro face ao mês anterior

Os dados hoje divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional dão conta de que, na Madeira, em Setembro, estavam inscritos no Instituto de Emprego um total de 6.711 pessoas, um aumento de 0,6% comparativamente ao mês anterior.

Mesmo assim, se comprarmos com os números de Setembro de 2023, há uma diminuição de 9,1%, cenário idêntico ao dos Açores, onde a quebra foi de 7,5%. A Madeira contava em Setembro, comparativamente ao mês homólogo, com menos 674 desempregados.

Segundo nota à imprensa, apenas as regiões do Algarve e Madeira aumentaram o número de ofertas recebidas ao longo do mês de Setembro face ao mesmo período do ano transacto (+38,2% e +4,9%, respectivamente).