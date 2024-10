Regulação da oferta turística deve ser global e não apenas centrada na hotelaria

‘Como responder aos desafios do turismo?’ é o tema do painel de discussão que conta com intervenções do administrador do Grupo PortoBay, António Trindade, da administradora da Blandy Travel, Cátia Esteves, do fundador e administrador da Rede-T, Ricardo Augusto, e do chef executivo do The Views Hotels, Octávio Freitas, discussão com moderação a cargo do jornalista e director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

António Trindade reconhece que “temos razões para estarmos felizes” tendo em conta que este ano turístico tem sido “muito bom” e reforça as perspectivas de futuro com mais alento.

O hoteleiro aproveitou o tema em discussão para alertar para um dos grandes desafios que se coloca ao sector, a regulação.

Em causa as 30 mil camas hoteleiras que a Região oferecem, enquanto o Alojamento Local (AL) já supera a oferta hoteleira com cerca de 32 mil camas.

Para António Trindade um dos problemas estratégicos está na regulação da oferta turística uma vez que a mesma “está toda muito concentrada em termos hoteleiros”. Daí a interrogação: “Onde é que estão os instrumentos para regular a outra metade da oferta turística?”.

Argumento para defender a actualização da regulação da oferta turística, que deve ser global e não apenas centrada na realidade da hotelaria.