Iglésias critica "desprezo do Governo da República pela Madeira"

Miguel Iglésias, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, criticou, hoje, o "desprezo do Governo da República em relação à Região Autónoma", mas também "o teatro que o PSD-M tem vindo a fazer em relação ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025)".

Na audição ao ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação na generalidade da proposta de OE2025, o parlamentar socialista deixou fortes críticas ao documento apresentado pelo Executivo social-democrata, que transfere menos 33 milhões de euros para a Madeira, relativamente a 2024.

“Não sei o que é mais impressionante, se o desprezo do Governo da República pela Região Autónoma da Madeira, se o teatro do PSD-Madeira, do seu presidente e deputados aqui eleitos, como se não soubessem, à partida, o que não íamos ter na proposta de Orçamento do Estado”, expressou.

O deputado eleito pelo círculo eleitoral da Madeira fez notar que as transferências para a administração regional, através da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, já são conhecidas há pelo menos três anos, assim como as transferências que iremos ter nos próximos anos. “Isso está definido na lei”, adiantou, considerando, por isso, que aquilo que "é chocante é o PSD não ter cumprido nenhum dos compromissos que fez aos madeirenses".

“Mentiu e não cumpriu”, vincou o socialista, evidenciando que "os grandes investimentos no que diz respeito à Região, nomeadamente o novo Hospital e os cabos submarinos, são da total responsabilidade do anterior Governo do PS".

Por outro lado, Miguel Iglésias aproveitou para condenar o facto de o PSD "ter deixado de dar prioridade à revisão da Lei de Finanças Regionais", acusando os social-democratas de terem colocado este processo "no fundo da gaveta" e de agora fazerem este “teatro de mau gosto”, com "dificuldades em explicarem e justificarem aos madeirenses o porquê de esta proposta de Orçamento do Estado representar muito poucochinho para a Madeira”.

Perante a proposta de OE2025 apresentada pelo Governo, Miguel Iglésias questionou ainda onde "estão as transferências relativas aos sub sistemas de saúde prometidas pelo PSD, a renovação da licença do Centro Internacional de Negócios da Madeira ou, ainda, o prometido financiamento dos meios aéreos para combate aos incêndios".

O deputado do PS reforça que, "face a esta proposta de Orçamento, fica à vista de todos que este Governo do PSD não cumpriu a sua palavra, razão pela qual deve explicações aos madeirenses".