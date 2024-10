CDU critica "medidas anti-sociais" aprovadas pelo PSD/CDS e PS no Orçamento do Estado

Foi num encontro organizado, esta manhã, nas nas zonas altas de Santa Cruz, que Edgar Silva se manifestou sobre o apoio do PS "às medidas anti-sociais" previstas no Orçamento de Estado para 2025, apresentado pelo Governo do PSD/CDS, na Assembleia da República.

"A política de direita está em intensa aceleração, como está acontecer com a proposta do PSD/CDS para o Orçamento de Estado/2025", constatou o dirigente regional da CDU.

"Para os grupos económicos e financeiros garante os maiores benefícios e vantagens, designadamente, com favorecimentos de milhões de euros através da descida do IRC para as empresas", critica Edgar Silva. Pelo contrário - nota - "para o povo é ingrato, desde logo, quanto ao valor dos salários e das pensões para os reformados". "Por exemplo, para os reformados, limita o aumento das pensões no máximo a 2,5%", evidencia Edgar Silva.

"A proposta de Orçamento de Estado que o PS vai viabilizar consagra violentas medidas anti-sociais. Em áreas socialmente decisivas, como é o caso da habitação, o que está a ser imposto é mais especulação, mais liberalização das rendas e despejos, mais aumento dos preços", aponta ainda o coordenador Regional da CDU.