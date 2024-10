Operações de busca a vítimas das cheias em Espanha são hoje a prioridade

A ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, estabeleceu como prioridade as operações de busca a pessoas que continuam desaparecidas, na sequência da tempestade que afetou sobretudo a região autónoma de Valencia.

A ministra sublinhou que não se conhece com exatidão o número de desaparecidos tendo especificado que as localidades de Paiporta e Masanasa, na região autónoma de Valencia, "foram particularmente afetadas pela Dana".

Em português o fenómeno meteorológico é designado como DINA: Depressão Isolada a Níveis Altos.

Segundo a ministra, que citou as autoridades de emergência e socorro, é possível que se encontrem sobreviventes "bloqueados em garagens".

Em entrevista à estação de televisão espanhola Telecinco, Margarita Robles precisou que foram mobilizadas 51 equipas especiais.

"Hoje, a prioridade é a localização de desaparecidos", afirmou acrescentando que as equipas são formadas por um total de 1.205 efetivos, 300 veículos, 15 helicópteros e 18 aparelhos aéreos não tripulados ('drones').

Até ao momento, as equipas de emergência resgataram 110 sobreviventes e recuperaram 24 cadáveres.

A ministra disse ainda que as Forças Armadas espanholas estão preparadas para qualquer eventualidade que seja necessária no apoio às populações, sobretudo no reforço de meio aéreos e de grupos cinotécnicos (cães com treino especial).

Pelo menos 95 pessoas morreram em Espanha por causa das chuvas torrenciais e inundações que atingiram o leste e o sul do país, segundo o balanço mais recente.

A Comunidade Valenciana foi a mais afetada pelo temporal tendo o governo regional confirmado até ao momento 92 mortos.

Há mais dois mortos confirmados em Castilla-La Mancha e outro na Andaluzia.

Entretanto, a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET) elevou para o nível vermelho o aviso no interior norte da província de Castellón, sobretudo na zona da costa (Azahar) até às 14:00 (13:00 em Lisboa) porque as chuvas podem acumular 180 litros por metro quadrado em doze horas.

O aviso laranja está também ativo na costa norte e sul de Castellón e no interior norte da mesma província a partir das 12:00 (11:00 em Lisboa) para precipitações que podem acumular 40 litros por metro quadrado, segundo a AEMET.

A província de Castellón situa-se na região autónoma de Valencia.

O resto da província de Castellón, bem como a costa da província de Valencia, estão sob aviso amarelo devido a tempestades que podem ser acompanhadas de granizo e acumular 20 litros por metro quadrado numa hora.

Na sexta-feira deve manter-se o aviso amarelo na costa de Valencia e Castellón e na costa norte de Alicante, bem como no interior a norte de Castellón, devido a precipitações que podem acumular entre 20 e 30 litros por metro quadrado numa hora.