Bruxelas coloca bandeiras a meia haste em homenagem a vítimas das cheias em Espanha

A Comissão Europeia colocou hoje as bandeiras do seu edifício Berlaymont, em Bruxelas, a meia haste em homenagem às vítimas das cheias em Espanha, que provocaram a morte a pelo menos 95 pessoas.

A presidente da Comissão Europeia fez referência a esta homenagem na rede social X (antigo Twitter) em castelhano: "Lloramos con vosotros. Juntos nos levantaremos. [Choramos convosco, juntos vamos levantar-nos]."

Ao princípio da noite de quarta-feira, a presidente do executivo comunitário ligou ao primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, prometendo apoio da União Europeia para debelar as consequências imediatas das cheias e também na reconstrução.

Pelo menos 95 pessoas morreram em Espanha por causa das chuvas torrenciais e inundações que atingiram o leste e o sul do país na noite de quarta-feira, segundo o balanço mais recente das autoridades.

A Comunidade Valenciana foi a mais afetada pelo temporal e o governo regional confirmou até agora 92 mortos, num balanço que continua a ser provisório.

Há mais dois mortos confirmados em Castela La Mancha e outro na Andaluzia.

O Governo de Espanha decretou três dias de luto nacional por causa das consequências do mau tempo, referindo que há danos pessoais mas também materiais "altíssimos", com estradas e outras infraestruturas e edifícios danificados ou destruídos por causa da violência das águas que inundaram localidades inteiras.

O executivo pediu ainda às populações das zonas afetadas pelo mau tempo para não saírem de casa e, sobretudo, não tentarem circular pelas estradas, sublinhando que o temporal ainda permanece e os seus efeitos continuam a ser perigosos.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.