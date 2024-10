Caetano denuncia estratégia para adiar levantamento da imunidade de três secretários

O deputado Rui Caetano (PS) aproveitou, esta manhã, uma intervenção no parlamento para classificar o Orçamento de Estado como uma “vergonha” que prejudica os madeirenses mas também para denunciar a “estratégia do PSD para adiar o máximo possível o levantamento da imunidade” de três secretários regionais (Rogério Gouveia, Pedro Ramos e Pedro Fino) e do secretário-geral social-democrata (José Prada), que serão arguidos no processo ‘Ab Initio’.

“Não consigo deixar passar em claro a artimanha montada pelo regime laranja instalado, a artimanha do regime das “obras inventadas” de inventar mais 10 dias de folga à Comissão de Regimentos e Mandatos com o objectivo de voltar a adiar o levantamento das imunidades solicitadas pelo Ministério Público. Tudo premeditado e com intenções bem claras”, disse o deputado socialista.

“Neste ambiente de negociação do Orçamento de Estado e perante a fragilidade do governo, o presidente da Comissão de Regimentos em exercício ofereceu 10 dias aos senhores secretários regionais e ao secretário-geral do PSD, que já deu a sua resposta ontem, para se pronunciarem sobre o levantamento das imunidades”, acrescentou Caetano.