O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, e a Câmara Municipal da Povoação, nos Açores, celebraram um protocolo de cooperação que visa promover o intercâmbio cultural entre os jovens talentos da música infantil da Madeira e dos Açores.

O protocolo, assinado pelo presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, e pelo presidente da Câmara Municipal da Povoação, Pedro Melo, tem como objectivo principal a participação dos vencedores dos respectivos festivais regionais nos eventos musicias. Assim, o vencedor do Festival da Canção Infantil da Madeira, que celebra em 2025 a sua 44.ª edição, participará na 31.ª Gala Regional dos Pequenos Cantores Caravela D’Ouro, realizada na Povoação, e o vencedor desta Gala regional irá participar no Festival da Madeira.

O protocolo, que vigorará entre Outubro de 2024 e Abril de 2025, assegura que ambas as instituições proporcionarão aos seus respectivos vencedores e equipas o alojamento, alimentação e transporte necessários para a sua participação nos eventos. A iniciativa reforça os laços culturais entre as duas regiões e proporciona uma oportunidade de partilha artística e de crescimento para as crianças envolvidas.

Ambas as instituições irão também colaborar activamente na promoção mútua destes eventos, fortalecendo a divulgação das suas atividades culturais e o intercâmbio entre a Madeira e os Açores.

Encontra-se aberta, até 29 de Outubro, a fase de entrega das canções para a próxima edição do Festival da Canção Infantil da Madeira.