Liga reitera 'forte aposta" na Taça da Liga que tem conquistado estatuto

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reiterou hoje, a "forte aposta" na Taça da Liga, num encontro de lançamento da remodelada prova, "que ao longo dos últimos anos tem conquistado tradição e estatuto".

O organismo realçou o "estatuto e posicionamento únicos no panorama do futebol português, de tal forma que hoje todos os clubes querem erguer o troféu que decide o 'campeão de inverno' e cuja 'final four' se tornou num ícone do desporto nacional".

A atestar a importância da competição, a LPFP recordou que foram os clubes que, face ao aumento de jogos na sequência dos novos quadros competitivos da UEFA para o ciclo 2024-27, decidiram por unanimidade a continuação da Taça da Liga, com um novo formato.

Para a LPFP, "os adeptos sempre foram e continuarão a ser uma prioridade" e esta época, apesar das alterações aos moldes competitivos da prova, adaptada aos atuais constrangimentos e com menos jogos, essa premissa irá continuar.

Recordou ainda que "a resposta dos adeptos tem sido clara em todas as competições profissionais, com o aumento das assistências nos estádios" e que "a época de 2023/24 terminou com o maior registo da história, com mais de 4,2 milhões, ou seja, mais 10% do que em 2022/23".

No caso específico da última edição da 'final four' da Taça da Liga, que na final contou com um duelo entre Sporting de Braga (que eliminou o Sporting) e Estoril Praia (bateu o Benfica), os três jogos somaram um total de 57,6 mil adeptos no Estádio Municipal Magalhães Pessoa, em Leiria, sempre com taxas de ocupação acima dos 90%.