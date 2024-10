Reitor da UMa não exclui receber alunos do ISAL

O reitor da UMa “repudia” qualquer comparação “entre as duas instituições”. Sílvio Fernandes referia-se ao ISAL que terá os dias contados para o encerramento e ao contrário das dificuldades no Instituto, sublinhou que a UMa é uma das universidades que mais notoriedade tem tido no país.

Para já o docente ainda não tem qualquer informação do Ministério da Ciência e da Educação sobre eventuais constrangimentos que os alunos possam vir a enfrentar, não excluindo a Universidade de “fazer uma parte da solução mas neste momento não sabemos de nada”.

Entretanto hoje mesmo o Governo da Madeira lamentou que o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) tenha perdido a acreditação, defendendo que a situação dos mais de 150 alunos em formação deve ser salvaguardada.