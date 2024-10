Importa criar limites para regular o mercado

Ciente que “não é possível em continuar a crescer a este ritmo”, referindo-se ao crescimento turístico que a Madeira tem registado nos últimos anos, Cátia Esteves, administradora da Blandy Travel, considera que um dos desafios que se coloca ao sector é “focar em manter em receita e não em pessoas”.

Por outras palavras, admite que o destino Madeira enfrenta “pressão” nunca antes vista, razão para agora focar a estratégia “em dar resposta a este crescimento”. Desde o “diversificar” dos pontos de atractividade, mas não menos importante, considera que para atenuar a pressão importa também “criar limites”. Pegou no exemplo das rent-a-cars, apontando antes por António Trindade, para salientar a necessidade de “regular o mercado”.

Recorda que o destino Madeira é um destino maduro com “alta taxa de repetição”, para reforçar o desejo que importa criar limites para melhor regular o mercado. Em suma, “reinventar o nosso produto sem pôr em causa a sua autenticidade”.

‘Como responder aos desafios do turismo?’ foi o tema do painel de discussão que conta com intervenções do administrador do Grupo PortoBay, António Trindade, da administradora da Blandy Travel, Cátia Esteves, do fundador e administrador da Rede-T, Ricardo Augusto, e do chef executivo do The Views Hotels, Octávio Freitas, discussão com moderação a cargo do jornalista e director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

Desafiado a abordar a tecnologia, como aliado ou ameaçada, Ricardo Augusto começou por afirmar que “a tecnologia de nada serve sem o elemento humano”.