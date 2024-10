Associação Sem Limites já apoiou 34 pessoas material ortopédico diferenciado em 2024

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites informa que, ao longo deste ano, já conseguiu apoiar 34 pessoas com material ortopédico diferenciado, através da campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença'.

A Associação recebeu, esta tarde, uma nova doação de tampinhas, do Lar da Ajuda – Unidade IV. O referido lar, durante o Verão, criou a campanha 'Tampa Amiga', que posteriormente alargou-se às restantes unidades do lar. A mesma consistiu na recolha de tampinhas de plástico e contou com a colaboração de utentes, colaboradores e familiares.

"Hoje, foram entregues vários quilos de tampinhas. Sendo que a recolha do lar irá continuar, pois acreditam nos valores da sustentabilidade, solidariedade e apoio às pessoas com necessidades especiais. De referir que a Associação também já entregou, 3 cadeiras de rodas em didefentes unidade do Lar da Ajuda", informa a Associação Sem Limites.