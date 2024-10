Descargas na foz da ribeira de São Jorge continuam a motivar queixas

As alegadas descargas na foz da ribeira de São Jorge continuam a acontecer e têm motivado diversas queixas.

As fotografias que foram partilhadas este fim-de-semana por Nuno Cunha nas redes sociais denunciam “um esgoto a céu aberto” e têm gerado preocupação, até porque são muitas as pessoas que têm utilizado esta ‘lagoa’ para ir a banhos.

Tal como o DIÁRIO noticiou, já no ano passado o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA/GNR) foi alertado para esta questão, na sequência da denuncia de contaminação de cursos de água, mas não conseguiu confirmar as alegadas descargas de esgotos a céu aberto em Santana.