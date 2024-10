Tumultos após morte em Lisboa continuam na ordem do dia

Bom dia. Com a excepção das revistas semanais e da imprensa desportiva, os restantes jornais nacionais apostam no tema da violência urbana que resultou da morte de um cidadão pela PSP...

Na revista Visão:

- "D. João V. O rei que desafiou todos os limites"

- "José Eduardo Agualusa. 'A maldade fascina-me'"

- "Orçamento. Eleições antecipadas continuam na agenda dos partidos"

- "Retiros de outono. Refúgios em Portugal para cuidar do corpo e da mente"

- "Esclarecimentos sobre uma notícia de Marco Galinha"

Na revista Sábado:

- "Miguel Pinto Luz. Os almoços com amigos à conta da câmara"

- "Geovany Quenda, a vida da nova pérola do Sporting"

- "Namoro. Homens pagam Euro150 por sessão para saberem como conquistar mulheres"

- "Colombo. Novo estudo de ADN diz que era judeu e da Península Ibérica"

No Correio da Manhã:

- "PJ tem vídeo do momento da morte em bairro. Incidentes que provocaram óbito de Odair investigados"

- "Tensão e tumultos em várias zonas da área da Grande Lisboa"

- "Benfica-Feyenoord (1-3). Águia sem asas tomba na Europa"

- "Sporting. Golo de Gyokeres encanta ingleses"

- "FC Porto-Hoffenheim. 'Somos candidatos a vencer o jogo', diz Vítor Bruno"

- "Corrupção. Ex-assessor do V. Setúbal confirma 'mala' do Benfica"

- "Giséle Pelicot. Violada por dezenas de homens conta horror"

- "Batem depósitos. Juros descem mas certificados mantêm máximo"

- "Caso com ucraniana. Advogado absolvido de abusos sexuais"

No Público:

- "Número de famílias de acolhimento está a crescer e já são mais de 360"

- "Cimeira Ibérica. Unidos por novas pontes, separados pela imigração"

- "Plano orçamental. Portugal com maior margem para cumprir regras europeias"

- "Liga dos Campeões. A necessidade não aguçou o engenho do Benfica"

- "Museus. Joaquim Caetano deixa direção do MNAA"

- "Violência em Lisboa. Secretas e policias de intervenção da PSP e GNR chamados para travar revolta"

- "Agricultura e Pescas. Declarações de ministro sobre vinho e água 'põem em risco a saúde de multas pessoas'"

No Jornal de Notícias:

- "Odair não tinha faca na mão quando foi abatido pela polícia"

- "Champions. Benfica 1-3 Feyenoord. Águia desce à terra"

- "Liga Europa. FC Porto. 'Compromisso e bravura' na ementa do Dragão. Vítor Bruno recusa favoritismo contra o Hoffenheim"

- "Braga 1-2 Bodo/Glimt. Nórdicos gelaram a pedreira à beira do fim"

- "Financiamento. Pais aflitos com transição da creche para o jardim de infância"

- "Saúde. Bastonário quer fechar escolas de Medicina Dentária"

- "EUA. Gates e Musk investem milhões na corrida à Casa Branca"

- "Sentença. Juízes entregam criança à mãe que a raptou em França"

- "Ferrovia. Autarcas pedem ligação a Espanha por Trás-os-Montes"

- "Shakira 'curou-se' da traição de Piqué a escrever músicas"

No Diário de Notícias:

- "Imagens de videovigilância mostram Odair Moniz desarmado"

- "Da água às Migrações. Vizinhos ibéricos alinham compromissos"

- "Local. Sala de chuto na Alta de Lisboa? Junta de Santa Clara fala em 'ameaça'. Lumiar e Câmara desmentem"

- "ONU. O aniversário agridoce de uma organização disfuncional mas indispensável"

- "FMI. Gaspar alerta para perigo da dívida escondida. Portugal tem 16 mil milhões de euros na calha"

- "Alojamento local. Restrições vão ser alargadas a áreas em risco de sobrecarga"

- "Conferências do Estoril. Richard Roberts [Nobel da Medicina pelo trabalho pioneiro na sequenciação do ADN]: 'Ativismo contra alimentos geneticamente modificados está a matar pessoas em todo o mundo'"

- "Cinema. Adultos na sala (do tribunal)"

- "Champions. E ao sétimo jogo, Bruno Lage perde e Benfica falha ocasião histórica"

No Jornal de Negócios:

- "Mota-Engil e Zagope disputam linha Violeta do metro de Lisboa"

- "OPA da KKR sobre a Greenvolt com sucesso garantido"

- "Habitação. Marvila já é a segunda freguesia mais cara da capital"

- "OE alivia exigência de aumentos salariais para acesso das empresas a apoios"

- "Portugal mantém-se como um dos países da Zona Euro que mais cortam na dívida"

- "Depois da luz verde da Concorrência, conheça os planos da Digi para a Nowo"

No Jornal Económico:

- "Componentes automóveis agravam perdas e estimam quebra de exportações até 5%"

- "Montenegro e Sanchez assinam 11 acordos na cimeira ibérica com foco na gestão da água"

- "Mastercard apoia fintechs para 'investir no futuro dos pagamentos'"

- "Rede Expressos vai investir 15 milhões de euros na aquisição de 48 autocarros"

- "Isabel Vaz é a primeira mais poderosa na área da saúde no ranking da Forbes Portugal"

- "Faltam programas escolares para incentivar mulheres na área da tecnologia"

- "África deve aumentar tributação para financiar o desenvolvimento, defende FMI"

No Record:

- "Benfica-Feyenoord (1-3). Rebenta o balão. Onda de euforia travada por derrota clara"

- "Sporting. Gyokeres sem travões. Raio-X ao golo que conquistou a Europa"

- "Operação Famalicão. Amorim mete gelo no leão. Técnico pede mudança do chip"

- "FC Porto-Hoffenheim. 'Sonhamos vencer a Liga Europa', Nico González ambicioso"

- "Liga Europa. Sp. Braga-Bodo/Glimt (1-2). Niakaté foi herói e vilão"

- "Djurgarden-V. Guimarães. Liga Conferência"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Benfica 1-3 Feyenoord. Choque frontal. Águias desinspiradas sofrem a primeira derrota da era Bruno Lage"

- "Liga Europa. Braga -- 1-2 - Bodo/Glimt. Escandinavos gelam a Pedreira. Um golo consentido no último lance do jogo sela segundo desaire na Liga Europa"

- "FC Porto-Hoffenheim. "Não há jogos de vida ou de morte'. Vítor Bruno assume 'compromisso com a vitória', mas desdramatiza contexto do duelo com os alemães"

- "Djurgarden - V. Guimarães. 'Não andamos atrás de recordes'. António Miguel Cardoso quer o oitavo triunfo europeu, mas recusa qualquer pressão"

- "Sporting. Estrelas fazem vénia ao talento de Gyokeres. Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards de acordo: 'É um grande jogador'"

- "Taça de Portugal. Fava saiu aos dragões. Sorteio da quarta jornada dita visita a Moreira de Cónegos"

E no A Bola:

- "Liga dos Campeões. Benfica 1-3 Feyenoord. Choque de realidade. Após pleno de seis vitórias, primeira derrota das águias sob o comando de Bruno Lage"

- "Liga Europa. FC Porto - Hoffenheim. 'Somos candidatos, não somos favoritos a nada'. Vítor Bruno não acredita em 'jogos de vida ou de morte' e garante 'grande desejo de vencer o Hoffenheim'"

- "Liga Europa. SC Braga 1 2 Bodo/Glimt. Noruegueses vencem no último suspiro"

- "Sporting. Renovação nas mãos de Rúben Amorim. Convite para prolongar contrato em cima da mesa"

- "Europa espantada com Gyokeres"

- "Liga Conferencia. Djurgarden - V. Guimarães. Rui Borges sente 'grupo motivado'"