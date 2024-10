Pelo menos três mortos no ataque a Mocímboa da Praia, em Moçambique

Pelo menos três pessoas morreram no ataque terrorista de quarta-feira, na localidade de Awasse, em Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, disseram hoje à Lusa fontes locais.

"Os bandidos mataram três pessoas, todas civis, é uma situação que nos deixou tristes porque já estávamos conformados com a calma" disse uma fonte próxima de uma das vítimas a partir de Mocímboa da Praia.

O ataque a Awasse aconteceu por volta das 20:00 (19:00 em Lisboa) de quarta-feira (23), com um grupo armado a disparar indiscriminadamente contra populares, nas proximidades da localidade.

"Houve pânico sim, não se dormiu, na aldeia" disse, acrescentando que as Forças de Defesa e Segurança foram chamadas a intervir para repelir a invasão dos rebeldes.

"Houve uma pronta resposta da força de Awasse", acrescentou a mesma fonte.

Localizada ao longo da estrada nacional EN380, a comunidade de Awasse fica no entroncamento entre os distritos de Mueda e Mocímboa da Praia a menos de 50 quilómetros da sede distrital.

O ataque de quarta-feira voltou a causar o pânico dos populares, sobretudo os camponeses que preparam as suas terras para a época chuvosa que se avizinha.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.