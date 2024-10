Evo Morales denúncia ataque a veículo que o transportava para estação de rádio

O ex-Presidente da Bolívia Evo Morales denunciou hoje que o veículo que o transportava para a estação de rádio onde apresenta o seu programa de rádio semanal foi baleado 14 vezes por desconhecidos.

Morales disse à rádio Kawsachun Coca que a perseguição da sua viatura por outras duas, nas quais seguiam os agressores, ocorreu às 06:25 locais (10:25 em Lisboa), no percurso entre a localidade de Villa Tunari e Lauca Eñe, no Trópico de Cochabamba.

O antigo chefe de Estado boliviano afirmou, após se ter apercebido de que estava a ser seguido, o motorista desviou a rota, mas a perseguição não parou.

"Foi aí que percebi que era uma operação. Fiquei surpreendido. Felizmente salvámo-nos", disse Morales, que contou pelo menos 14 tiros.

O acontecimento foi registado num vídeo de quatro minutos filmado por uma mulher que estava no carro com o ex-governante e mostra parte do sucedido. No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver marcas de balas nos vidros do veículo.

Na sequência do ataque, os ocupantes aperceberam-se de que o condutor estava a sangrar da cabeça.

Depois de alertar os membros da comunidade e pedir que bloqueassem a estrada para não deixar passar os seus perseguidores, o ex-Presidente da Bolívia destacou o incidente ao Governo de Luis Arce e disse que hoje o plano para tentar matá-lo "foi cumprido", depois de "terem falhado as tentativas" de o destruir politicamente e de o processar judicialmente.

Os incidentes ocorrem quando se assinalam duas semanas do bloqueio indefinido de estradas que os seguidores de Morales mantêm para exigir que o Governo retire os processos judiciais por tráfico de pessoas e violação estatutária contra o antigo chefe de Estado, que consideram parte de uma perseguição política.