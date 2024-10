Aeroporto britânico de Birmingham reaberto após incidente com veículo suspeito

O aeroporto de Birmingham, centro do Reino Unido, suspendeu hoje durante algumas horas as operações, enquanto a polícia investigava um veículo suspeito.

"Na sequência de uma investigação policial, as operações estão agora a regressar à normalidade. Se viajarem hoje, os clientes são aconselhados a consultar as informações mais recentes sobre os seus voos e a chegar ao aeroporto de acordo com os horários de abertura do check-in", escreveu na rede social X.

O aeroporto pediu desculpa, mas vincou: "A segurança de todos os que se encontram no aeroporto foi a nossa principal prioridade enquanto trabalhávamos neste incidente com a polícia".

A evacuação das instalações começou ao início da tarde, tendo um porta-voz da polícia justificado que se tratava de uma "medida de precaução para garantir a segurança dos passageiros e dos funcionários".

Os passageiros foram aconselhados a informarem-se junto das suas companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto de Birmingham e a acompanhar atualizações na página de Internet do aeroporto e nas redes sociais.

O site do aeroporto indica que um voo da Easyjet estava programado para sair hoje às 16:35 com destino a Faro.

Um voo da Ryanair que partiu do Porto aterrou em Birmingham às 15:09 com duas horas de atraso e outro da Jet2 previsto para chegar às 15:00 tem chegada prevista para as 18:35.

A intervenção policial obrigou ao desvio de autocarros que se dirigiam para os terminais e provocou engarrafamentos na zona, embora os comboios para o aeroporto não tenham sido inicialmente afetados.

O aeroporto do centro da Inglaterra já foi evacuado duas vezes este ano, uma em setembro passado e outra em abril, quando os voos foram temporariamente suspensos enquanto se investigava o que se revelou ser um falso alarme.