Eduardo Luís, que teve um momento de reflexão sentimental muito forte, ao recordar a maior perda que teve na vida, a do filho João, ao quinto dia de vida. Teve ainda mais três filhos, mas a perda, impossível de imaginar para qualquer pessoa, lembra na sua intervenção que a saúde vê-se também pelos pés e pelas mãos.

Embaixador da Região, como é intitulado pelas pessoas por causa da Reflexologia, pelo que promove da Madeira através desta prática. "Sempre que viajo levou a bandeira da Madeira, as pessoas perguntavam porquê e a partir daí, o meu trabalho é, de facto, ser embaixador da minha terra, não é só o Ronaldo, porque efectivamente haverá muita gente que não o conhece", salientou.

E contou que até já foi salvo pela minha bandeira numa situação de viagem em que não tinha lugares. "Em qualquer sítio para onde vou para falar da medicina tradicional levo-a comigo", destacou.

"A falta de conhecimento leva a que as pessoas não saibam que desde 2013 que é reconhecida legalmente, obviamente haverá sempre pessoas que não percebem do assunto. Falar de pés e das mãos, avaliar as pessoas, consegue-se perceber se a pessoa tem boa ou má saúde", garantiu.