Saúde promoveu acção de literacia alusiva à gestão medicamentosa

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, em parceria com a Casa do Povo de Santo António, promoveu, no dia 24 de Outubro, uma acção de literacia em saúde alusiva à gestão medicamentosa, destinada aos utentes frequentadores da Casa do Povo.

A polimedicação e a medicação potencialmente inapropriada são fenómenos cada vez mais comuns na população com 65 ou mais anos. A ocorrência de polimedicação para o tratamento e prevenção das diferentes comorbilidades, aliada à suscetibilidade inerente a esta faixa etária, conduzem a consequências problemáticas, nomeadamente a existência de fármacos inapropriados, o aumento da frequência das reações adversas, o aumento do risco de quedas e de interações medicamentosas, entre outros.

Neste sentido, a acção de sensibilização realizada pela técnica especialista da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, enfermeira gestora Lígia Carreira, teve como objectivo ensinar algumas estratégias para evitar este tipo situações.

A iniciativa permitiu sensibilizar para a importância desta temática, com destaque para a prevenção dos erros com a medicação e promoção do uso adequado dos medicamentos.

A Casa do Povo de Santo António assinala no dia 26 de Outubro o seu 88.º Aniversário. A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil parabeniza a instituição e felicita pelo importante trabalho que tem desenvolvido junto da comunidade local, contribuindo para o desígnio de uma região mais saudável.

A Casa do Povo de Santo António foi fundada a 2 de Outubro 1936 no sentido de colaborar no desenvolvimento económico, social, formativo e cultural da comunidade local. Em Junho de 2020 foi equiparada a IPSS.