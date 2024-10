BMW M2: Desenhado ao seu gosto e medida

Esta semana, o stand do Megamotor apresenta o BMW M2, o carro que combina um design arrojado e que exala uma estética desportiva a cada curva.

Se está à procura de uma experiência de condução verdadeiramente apaixonante, este veículo é o seu parceiro ideal para circular na estrada. Apenas 11 mil km e garantia de fábrica até 2026!

Equipado com um motor 3.0 a gasolina de 460 cavalos de potência, este BMW M2 oferece uma condução emocionante e envolvente. A caixa automática de 8 velocidades, com patilhas no volante, garante trocas rápidas e precisas, enquanto o seu diferencial desportivo e a suspensão proporcionam a máxima performance em qualquer terreno.

Com um visual robusto, vem com inúmeros extras e uma série de detalhes de fábrica, como o tejadilho em fibra de carbono, os logótipos MBW heritage e o acabamento com luzes shadow line. Entre a bordo e descubra um interior repleto de tecnologia e conforto. Este modelo inclui o BMW M Drive Profissional, sistema de som surround Harman Kardon, bancos desportivos M em carbono com memória e aquecimento, além de superfícies M iluminadas. O volante aquecido, os cintos de segurança M e os frisos interiores em carbono garantem um ambiente exclusivo.

O carro está disponível com opções de financiamento flexíveis e aceitação de retomas mesmo com dívida*. O preço fixado é de 117 000 euros, mas pode optar por um financiamento a partir de 1 479,87 euros por mês sem entrada inicial. Tem ainda garantia de fábrica até Novembro de 2026.

Vá até ao Megamotor fazer um test drive. Não perca esta oportunidade!

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.