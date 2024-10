Fundadores da Turma do Funil anunciam "fim de um ciclo" após 36 anos

A Turma do Funil, associação formada há 36 anos para participar no Carnaval e, também, na Festa da Flor da Madeira, anunciou hoje o "fim de um ciclo", numa mensagem no Facebook, mas sem adiantar os motivos de tal decisão dos seus fundadores, João Nunes Atanázio e Cecília Atanázio.

"Decorria o ano de 1988 quando, a convite do Secretário Regional do Turismo e Cultura em função, Dr. João Carlos Abreu, foi criada a Associação Musical Cultural e Recreativa Coro de Câmara de Câmara de Lobos na sua vertente lúdica Turma do Funil", começam por recordar. "Proveniente de Câmara de Lobos, primou pela irreverência e disciplina, sendo a primeira trupe de Carnaval e Festa da Flor a participar com uma coreografia definida, ritmada e organizada, levando às ruas da cidade do Funchal cerca de 400 participantes no seu ano inaugural, facto impensável e inacessível para residentes naquela que seria considerada uma das regiões mais precárias do país, à data", salienta ainda.

Num resumo dos 36 anos consecutivos em que "integrou o Cortejo Alegórico de Carnaval e Festa da Flor, foi notório o contributo cultural bem como a dedicação, empenho, qualidade e brio que a Turma do Funil sempre demonstrou em tudo aquilo a que se propôs, trabalhando sempre para dignificar dois dos principais cartazes turísticos da Ilha da Madeira e procurando evoluir e melhorar em cada ano para tal efeito, nunca esquecendo o bom nome de Câmara de Lobos, cidade da qual esta trupe sempre se orgulhou pertencer", garante o casal que assina a nota de despedida.

Contudo, "após convite para o que seria o 37.º ano consecutivo como participante assíduo, os fundadores e responsáveis pela trupe, prof. João Nunes Atanázio e prof. Cecília Atanázio, decidiram, em concordância e por vontade própria, que seria um ponto final no seu projeto de anos, a Turma do Funil. Tudo começa e tudo acaba, assim são os ciclos", referem, num comunicado intitulado precisamente "O fim de um ciclo".

E concluem: "Serve o presente comunicado para agradecer calorosamente e publicamente, em nome dos seus fundadores, a todos os que durante estes 36 anos contribuíram para o sucesso desta Associação sem fins lucrativos. A história foi feita, agora é tempo de a desfrutar. Um bem-haja."