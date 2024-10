Desfile das viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal passa pela baixa funchalense

As comemorações do 136.º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal passaram pela baixa funchalense. Várias viaturas passaram em desfile, pela Avenida do Mar, com as sirenes ligadas.

Apesar de já ter sido dada indicação da realização desta iniciativa, muitos automobilistas foram surpreendidos com a passagem destas viaturas de socorro e de combate a incêndios.