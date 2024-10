Bombardeamentos israelitas voltam a atingir sul de Beirute

Dois bombardeamentos atingiram hoje à noite os subúrbios sul de Beirute, após um aviso de evacuação da área do Exército israelita, que há mais de um mês ataca intensamente bastiões do grupo xiita Hezbollah no Líbano.

"Os aviões inimigos realizaram dois novos ataques em Haret Hreik", informou a agência nacional libanesa (ANI), referindo-se a um dos bairros mencionados pelo Exército israelita no seu aviso emitido cerca de 45 minutos antes dos bombardeamentos.

A agência France Presse (AFP) relatou colunas de fumo cinzento sobre os subúrbios sul de Beirute.

A guerra entre Hezbollah e Israel prolonga-se desde 08 de outubro de 2023, no seguimento do ataque, no dia anterior, do grupo islamita palestiniano Hamas em território israelita.

Após quase um ano de trocas de tiros ao longo da fronteira israelo-libanesa, as forças israelitas intensificaram os seus ataques contra o Hezbollah no Líbano desde 23 de setembro, justificados com a ameaça do grupo xiita ao norte de Israel, onde se registam cerca de 60 mil deslocados.

No lado libanês, este conflito já provocou mais de 2.500 mortos, segundo as autoridades de Beirute, a maioria no último mês, além de ter levado cerca de 1,2 milhões de habitantes a abandonar as suas casas.