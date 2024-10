Israel reclama ter destruído instalações do Hezbollah em Beirute

O Exército israelita disse hoje que atingiu vários depósitos e oficinas de armamento pertencentes ao Hezbollah durante os ataques de quarta-feira à noite contra o sul de Beirute.

"Todos estes locais estão instalados pelo Hezbollah debaixo e dentro de edifícios civis no centro das zonas habitadas", acrescentou.

Um total de 17 ataques destruiu vários edifícios e provocaram uma enorme explosão na noite de quarta-feira, segundo a agência estatal libanesa.

Entretanto, o Exército do Líbano libanês declarou hoje que três soldados libaneses, incluindo um oficial, foram mortos por fogo israelita no sul do Líbano, não muito longe da fronteira com Israel.

"O inimigo israelita atacou membros do exército libanês nas imediações da aldeia de Yater, (na região de) Bint Jbeil (sul), enquanto realizavam uma operação de retirada dos feridos, resultando na morte de três mártires, incluindo um oficial", afirmou o Exército libanês em comunicado.

Com este ataque, aumenta para 11 o número de soldados mortos por Israel no Líbano desde o início da guerra em curso contra o movimento Hezbollah (Partido de Deus), em 23 de setembro.