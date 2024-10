Ataques israelitas atingem subúrbios no sul de Beirute após apelo para evacuaçã

Dois ataques israelitas atingiram hoje os subúrbios do sul de Beirute, anunciou a agência noticiosa libanesa ANI, após Israel ter apelado à evacuação de dois bairros naquela zona.

"Aviões inimigos efetuaram esta manhã ataques a dois bairros nos subúrbios do sul de Beirute, um dos quais atingiu um edifício residencial em Haret Hreik, localizado perto de uma mesquita e de um hospital", informou a agência.

Estes ataques foram precedidos por uma indicação de evacuação lançada por Israel aos habitantes da zona antecipando um ataque contra dois edifícios que, segundo diz, albergam instalações do grupo xiita libanês Hezbollah.

Numa mensagem à população onde informava sobre a evacuação, o exército israelita refere que aqueles edifícios se situam nos bairros de Haret Hreik e Hadath.

"Vocês encontram-se nas imediações de instalações e interesses afiliados ao Hezbollah, contra os quais as Forças de Defesa de Israel vão atuar num futuro próximo", advertiu, antecipando os ataques agora registados.

O Exército israelita anunciou já que desencadeou hoje um ataque aéreo sobre um "centro de comando" e um local subterrâneo de armas em Beirute.

A aviação militar atacou "um centro de comando do quartel general dos serviços secretos do Hezbollah e uma oficina subterrânea de fabrico de armas", indicou o Exército, em comunicado.

Segundo a agência de notícias libanesa ANI, os ataques atingiram os bairros de Haret Hreik e de Hadath Beyrouth, redutos do movimento islâmico libanês em guerra aberta com Israel.

O Exército anunciou igualmente ter "eliminado" três responsáveis do Hezbollah no sul do Líbano, onde desencadeou fortes ataques aéreos contra o movimento pro-iraniano, acompanhados por uma ofensiva terrestre, desde 30 de setembro.