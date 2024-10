Primeiro-ministro pede responsabilidade e gestão racional da água

O primeiro-ministro apelou hoje em Albufeira à responsabilidade e a uma gestão racional do consumo de água, durante a assinatura do contrato de construção da futura dessalinizadora do Algarve, que deverá estar construída até finais de 2026.

"Nunca podemos perder o foco na responsabilização. Nunca podemos perder o foco na responsabilidade. Nunca podemos perder o foco em evitar qualquer sensação de que os problemas estão resolvidos", disse Luís Montenegro na sessão de assinatura do contrato de conceção, construção e exploração da futura central produtora de água doce a partir de água salgada.

Na sessão, realizada em Albufeira, onde ficará instalada a central dessalinizadora, o chefe do Governo classificou a construção da infraestrutura como "um momento histórico para o país e para a região".

O projeto de construção de uma dessalinizadora em Albufeira, no distrito de Faro, é uma das medidas de resposta à seca que afeta a região mais a sul de Portugal continental, integrada num pacote de medidas lançado pelo anterior Governo e que tiveram continuidade no atual executivo.

O contrato de adjudicação, que representa um investimento de cerca de 108 milhões de euros, está integrado no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, enquadrado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).