EEM com 90% de execução dos projectos ao abrigo do PRR

Ainda este ano a Empresa de Electricidade da Madeira conta ter prontas mais quatro empreitadas ao abrigo do PRR.

“Esta é a primeira de cinco obras que vamos ter prontas até ao fim do ano”, declarou Francisco Taboada, presidente da Empresa de Electricidade da Madeira, durante a inauguração da requalificada Central Hidroeléctrica da Serra de Água, no Concelho da Ribeira Brava.

“Temos executados cerca de 59 milhões de euros dos 69 milhões iniciais”, o que corresponde a uma execução na ordem dos 90% das obras do PRR promovidas pela EEM.

Conjunto a juntar ao pacote inicial do PRR, deu conta de mais alguns investimentos financiados pelo PRR, que no total ronda os 100 milhões de euros, a somar as verbas de projectos financiados numa segunda fase do Programa.

A empreitada de Remodelação da Central Hidroeléctrica da Serra de Água, da Empresa de Electricidade da Madeira, iniciada em 11 de Outubro de 2022, permitiu duplicar a potência instalada naquela que “já foi a mais importante Central da Madeira depois do Funchal” e pioneira da electrificação nas zonas rurais.

Entre os elogios endereçados a quem contribuiu para a ‘nova’ Central da Serra de Água, Francisco Taboada destacou “o excelente trabalho” feito pelo engenheiro Miguel Silva Gouveia - o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal e actual líder da oposição. Enalteceu também o “trabalho excepcional” do empreiteiro que liderou o consórcio, o Grupo AFA, pelo estrito cumprimento do caderno de encargos, incluindo prazo e valor da adjudicação. “Duvido se não tivesse sido este consórcio que a obra estivesse pronta dentro do prazo w com alguns outros problemas de derrapagem. Ficou pronta na data exacta e sem custos adicionais”, o que “não é fácil nas grandes obras”, reconheceu o responsável pela EEM.