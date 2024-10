Ucrânia investiga execução de dois militares pelas forças russas

A Procuradoria-Geral da Ucrânia abriu uma investigação criminal para averiguar a alegada execução de dois membros da Força Aérea ucraniana capturados pelas tropas russas perto de Selidovo, na região de Donetsk.

Os soldados ucranianos foram capturados no dia 18 de outubro, por volta das 14:38, e posteriormente abatidos à queima-roupa com armas automáticas, de acordo com um comunicado do Ministério Público.

"A Procuradoria Regional de Donetsk abriu uma investigação criminal preliminar por violação das leis e normas de guerra e por homicídio involuntário", informou o organismo ucraniano, numa mensagem difundida na rede social Telegram.

O Ministério Público ucraniano recordou que "a execução de prisioneiros de guerra é uma violação flagrante das Convenções de Genebra e constitui um crime internacional grave".