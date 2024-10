Avaliação bancária da habitação mais perto dos 2.000 euros/m2

O valor mediano de avaliação bancária na habitação na Madeira está cada vez mais perto dos dois mil euros por metro quadrado, atingindo em Setembro de 2024 os 1.959 euros/m2, o valor mais alto de sempre, superando em quase 300 euros o valor médio nacional (1.695 euros/m2). Isto significa um crescimento de 30 euros (mais 31 euros no país) face ao observado no mês anterior.

Em termos homólogos, a taxa de variação na Região aumentou 11,8%, acima da média nacional (+10,0%), sendo que há um ano a avaliação bancária ascendia em 1.753 euros/m2 (1.541 euros/m2 na média nacional). Ou seja, o crescimento em termos reais foi de 206 euros/m2 na Madeira e mais 154 euros/m2 no país.

De acordo com o INE, "o Algarve apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,6%), tendo-se verificado a descida mais intensa no Alentejo (-0,5%)", enquanto na Madeira o aumento foi de 1,6% em relação a Agosto.

Em termos mais específicos é que se notam as diferenças, pois nos apartamentos na RAM, que pela primeira vez ultrapassaram os dois mil euros (2.039 euros/m2), o crescimento mensal foi de 2,8%, o maior aumento mensal das regiões portuguesas, que cresceram todas, enquanto que o valor das avaliações das moradias cresceu 0,5% em relação a Agosto, para 1.826 euros/m2, com a Península de Setúbal a apresentar "o crescimento mais elevado (2,8%) e o Alentejo a descida mais acentuada (-2.6%)".

Em termos homólogos, os apartamentos na Madeira aumentaram 11,1%, com a Região Autónoma dos Açores a apresentar "o crescimento homólogo mais expressivo (17,9%), não se tendo verificado qualquer descida", enquanto que as moradias dispararam 14,6%, sendo que "a Região Autónoma da Madeira apresentou o maior crescimento homólogo, tendo-se registado uma única descida no Alentejo (-2,3%)", diz o INE.

Termina dando conta que, "de acordo com o Índice do valor mediano de avaliação bancária, em Setembro de 2024, a Grande Lisboa, o Algarve, a Região Autónoma da Madeira, a Península de Setúbal e o Alentejo Litoral e apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país em 46,8%, 34,8%, 15,6%, 12,6% e 9,1%, respectivamente. Alto Alentejo, Beira Baixa e Alto Tâmega e Barroso foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-50,5%, -48,1% e -47,4%, respectivamente)".