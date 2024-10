Nuno Batista apela à luta pela credibilização da política

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo considerou, hoje, que o esforço a ser feito no próximo ano está relacionado com a luta pela credibilização da política. Nuno Batista falava na abertura do VII Encontro Regional de Autarcas de Freguesia, que decorre no Centro de Congressos do Porto Santo.

O edil considera que “hoje, a causa pública vive um ataque feroz”, referindo-se, por exemplo, do “populismo gratuito”, que “faz enviesar a vista da população”.

Numa mensagem dirigida aos participantes neste encontro, Nuno Batista lembrou que os autarcas são escolhidos pela população. O autarca lamentou que, num momento em que se discute o Orçamento de Estado, pela incapacidade de lutar, se retirem verbas às autarquias e ao poder local dando, no entanto, mais responsabilidades.