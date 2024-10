Nuno Morna quer saber o que será feito depois de 2026 na habitação

"Aspirinas", é o que Nuno Morna considera os anúncios de Miguel Albuquerque de um "lote de obras" que só foram possíveis porque "houve a covid que matou milhões de pessoas" e fez cair, no colo do governo, os milhões de euros do PRR.

O deputado da IL esperava que o debate de hoje fosse sobre políticas de habitação, nomeadamente a redução da burocracia, dos impostos e a realização de parcerias com privados.

Nuno Morna quer saber o que será feito, "depois de 2026", quando acabar a "aspirina" do PRR.