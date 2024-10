Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu a Embaixadora da Hungria

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu, hoje, em audiência para apresentação de cumprimentos, a Embaixadora da Hungria em Lisboa, Emília Fábián.

A diplomata, que cumpre a sua primeira visita oficial à Região, disse sentir-se honrada por ter sido recebida pelo Presidente do parlamento madeirense, num encontro onde houve oportunidade de abordar algumas das principais prioridades da Hungria, designadamente no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, assumida em Julho deste ano.

Emília Fábián afirmou, ainda, estar fortemente empenhada no aprofundamento das relações políticas, económicas e culturais entre Portugal e a Hungria, desde que assumiu funções, em Setembro de 2023, sublinhando que, em 2024, decorrem várias iniciativas para comemorar os 50 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. No próximo dia 22 de Outubro assinala-se o Dia Nacional da Hungria, numa cerimónia que terá lugar na Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, em Lisboa, e na qual o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira estará presente, a convite da Embaixadora.

Emília Fábián fez a sua carreira académica na Hungria e no Japão, especializando-se em Estudos Asiáticos e do Pacífico. Tem um Mestrado em Relações Internacionais e um doutoramento em Relações Internacionais e Segurança. Foi oficial de programação na Fundação do Japão em Budapeste (2004-2011) e nomeada Chefe do Departamento dos Assuntos Económicos da Embaixada da Hungria em Tóquio, Japão (2011-2013), e da Embaixada da Hungria de Kuala Lumpur, Malásia (2015-2018). Em 2017 é nomeada Coordenadora da visita do Primeiro Ministro da Hungria a Singapura, como Diplomata Especialista. No Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio Externo, foi Desk Officer do Departamento Ásio-Pacífico (2013-2015), Subdirectora Geral do Departamento da China (2018-2019) e Diretora Geral do Departamento das Economias de Desenvolvimento Rápido, com a pasta das Reuniões de Alto Nível da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) (2019-2023).

Tem diversos trabalhos, ensaios e artigos publicados sobre o Japão e domina, além do Húngaro e do Japonês, as línguas Inglesa, Alemã, Italiana, Portuguesa e Espanhola. É casada e tem três filhas.