Homem alemão de 29 anos morre afogado em praia do concelho de Ovar

Um homem com 29 anos e de nacionalidade alemã morreu hoje vítima de afogamento na praia do Torrão do Lameiro, no concelho de Ovar, e um jovem de 16 anos foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros.

A informação foi dada hoje pela Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

"Apesar das manobras de reanimação realizadas pelos elementos do INEM não foi possível reverter a situação de paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local", no distrito de Aveiro, indica.

O corpo do homem foi transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.

Segundo a AMN, a vítima terá ido a banhos com um jovem, de 16 anos e também de nacionalidade alemã, tendo ficado, "alegadamente, em dificuldades na água".

À chegada dos meios, o jovem de 16 anos encontrava-se no areal com ferimentos ligeiros, tendo sido encaminhado para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

O alerta foi dado pelas 16:30 por uma mulher, de 22 anos, que se encontrava no areal e acompanhava o homem e o jovem.

No local estiveram 15 operacionais entre elementos da Polícia Marítima de Aveiro e do Projeto "SeaWatch", tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro, elementos dos Bombeiros Voluntários de Ovar, uma ambulância e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), ambas do INEM.

A AMN acrescenta que foi ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.