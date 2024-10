Embaixadora da Hungria em Portugal recebida no Palácio de São Lourenço

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos na sua primeira visita à Região, a Embaixadora da Hungria em Portugal, Emília Fábián, acompanhada pelo cônsul honorário daquele país na Madeira, Pedro Veiga França Ferreira.

No decurso deste encontro foram abordados diversos assuntos, designadamente relacionados com a circunstância da Hungria assumir, durante o semestre em curso, a Presidência do Conselho Europeu.

Ambos os responsáveis se congratularam com o crescente número de turistas húngaros que visitam a Madeira, sobretudo a partir do início das duas ligações aéreas semanais com Budapeste, e a importância que muitos cidadãos daquele país atribuem à Madeira como local de peregrinação, enquanto local de exílio do Beato Carlos Habsburgo, último Rei da Hungria, que está sepultado na Igreja de Nossa Senhora do Monte.

O Representante da República agradeceu o esforço da diplomata para continuar a estreitar as históricas e profundas relações que unem há séculos a Hungria e a Região Autónoma da Madeira, e desejou-lhe os maiores sucessos na continuação da sua missão no nosso país.