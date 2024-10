Israel diz ter interceptado "alvo aéreo" que se aproximava desde a Síria

As Forças de Defesa de Israel (FDI) adiantaram hoje que intercetaram um "alvo aéreo" que se aproximava do seu território desde a Síria, enquanto uma organização não-governamental (ONG) síria relatou 'drones' lançados por militantes pró-iranianos no Iraque.

"Um alvo aéreo suspeito que se aproximava do território israelita vindo da Síria foi intercetado pela Força Aérea antes de entrar" no território israelita, explicaram as FDI, em comunicado.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) indicou, por sua vez, que dois 'drones' disparados pela Resistência Islâmica no Iraque, um conjunto de fações armadas pró-Irão que faz parte do chamado "Eixo da Resistência", atravessaram o céu sírio antes de serem intercetados pelas forças israelitas.

As FDI "no território ocupado de Golã sírio tiveram como alvo dois 'drones' lançados pela Resistência Islâmica no Iraque, vindos do Iraque através do território sírio", detalhou a ONG, em comunicado.

As tensões na região do Médio Oriente aumentaram após o ataque de 07 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, que fez 1.205 mortos, na maioria civis, e 251 reféns, e em retaliação ao qual o Exército israelita iniciou uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza que já fez mais de 42.000 mortos e de 99.000 feridos, além de mais de 10.000 desaparecidos, segundo os mais recentes números das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.

A partir do Líbano, o Hezbollah juntou-se logo a 08 de outubro aos ataques contra Israel, em solidariedade com a população palestiniana, abrindo assim uma segunda frente de batalha para Israel, na sua fronteira norte, que faz a comunidade internacional temer o alastramento da guerra a toda a região do Médio Oriente -- mais ainda desde que Israel iniciou uma ofensiva terrestre em território libanês.

Pelo menos 1.418 pessoas foram mortas no Líbano desde a intensificação das operações israelitas no Líbano, a 23 de setembro, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais, e mais de um milhão foram forçadas a abandonar as suas casas.

Desde o início da guerra israelita em Gaza, em 07 de outubro de 2023, as formações iraquianas assumiram a responsabilidade pelo lançamento de dezenas de projéteis e 'drones' contra Israel, bem como contra bases com presença militar dos Estados Unidos no Iraque e na Síria.

Em 01 de outubro, o Irão disparou cerca de 200 mísseis contra Israel, incluindo, pela primeira vez, vários mísseis hipersónicos.

Estes ataques foram apresentados por Teerão como uma represália pelo assassinato, em julho, na capital iraniana, do antigo chefe do movimento palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, que foi atribuído a Israel, e em resposta à morte de um general iraniano. num ataque no Líbano, no final de setembro e que também custou a vida ao antigo líder do Hezbollah.