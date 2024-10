João Pedro Mendonça reeleito como Presidente da Associação de Ténis da Madeira

João Pedro Mendonça foi eleito para o seu terceiro mandato consecutivo como Presidente da Associação de Ténis da Madeira.

A eleição ocorreu durante a Assembleia Geral Eleitoral realizada na sede da ATMAD e contou com a participação activa dos clubes eleitores, que manifestaram um forte apoio à continuidade da liderança de João Pedro Mendonça.

Desde que assumiu a presidência pela primeira vez, João Pedro Mendonça tem sido uma figura determinante no desenvolvimento do Ténis na Madeira. Sob a sua liderança, a Associação implementou uma série de iniciativas voltadas para a promoção do desporto na Região, com especial destaque para o aumento do número de praticantes, a organização de competições de nível nacional - Campeonato Nacional Absoluto em 2019 - e internacional - Madeira Ladies Open em Ténis e a continuação do Torneio Internacional da Madeira em Squash.