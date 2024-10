Conferência sobre inteligência artificial no Colégio dos Jesuítas

No próximo sábado, 19 de Outubro, é assinalado o Dia Mundial da Bioética e, para comemorar a efeméride, a Comissão de Ética das Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família do Funchal, com o apoio a Universidade da Madeira, realiza na sexta-feira, dia 18, uma conferência sobre inteligência artificial.

'Inteligência Artificial: Desafios Éticos na Educação e na Saúde Mental' pretende fomentar a reflexão e o debate, com base em evidências científicas, os desafios éticos inerentes ao uso da inteligência artificial nas áreas da educação e da saúde mental.

A inscrição encontra-se aberta a todos os interessados, é gratuita e está disponível através do link.