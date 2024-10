Mais de 11.600 utentes à espera de uma cirurgia nos Açores no final de Setembro

A lista de espera por uma cirurgia nos Açores aumenta desde maio de 2023, tendo atingido os 11.668 utentes inscritos em setembro, mais 9,7% do que no período homólogo, segundo dados da Direção Regional da Saúde.

"Em setembro de 2024 aguardavam em LIC [lista de inscritos para cirurgia] um total de 11.668 utentes, o que corresponde a um aumento de 1,8% (mais 207 utentes), face ao mês anterior", lê-se no boletim informativo mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores, consultado hoje pela agência Lusa e disponível na página da Internet da Direção Regional da Saúde.

Em comparação com setembro de 2023, há mais 1.033 utentes inscritos, o que representa um crescimento de 9,7%.

Desde maio de 2023 que os relatórios indicam aumentos homólogos do número de utentes em lista de espera na região.

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, afetado por um incêndio em maio de 2024, é o que apresenta a maior subida homóloga de utentes inscritos (11,3%) em setembro, mas os três hospitais da região aumentaram as listas de espera cirúrgicas.

No HDES, na ilha de São Miguel, estavam inscritos no final do mês 7.224 utentes, no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) 3.117 (mais 7,4%) e no Hospital da Horta, na ilha do Faial, 1.327 utentes (mais 6,6%).

Há utentes inscritos em mais do que uma cirurgia, por isso, o número de propostas cirúrgicas em lista de espera também aumentou.

No final de setembro, eram 12.976, mais 1,7% do que em agosto e mais 10% do que no período homólogo.

Segundo o relatório, os açorianos esperavam, em média, 437 dias (mais de um ano e dois meses) por uma cirurgia, tendo-se verificado um aumento de 51 dias em setembro, face ao período homólogo.

O tempo médio de espera aumentou nas três unidades de saúde, atingindo 462 dias no HDES, 421 no HSEIT e 340 no HH.

Nas três, o tempo médio de espera estava acima dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) regulamentados, que preveem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias.

Das cirurgias realizadas neste mês nos Açores, cerca de metade (52,1%) ocorreram dentro dos TMRG, menos 10,1 pontos percentuais do que no período homólogo (62,2%).

O relatório indica que foram realizadas em setembro 574 cirurgias, mais 141 (32,6%) do que em agosto, mas menos 281 (32,9%) do que no mesmo mês em 2023.

Segundo a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, o boletim apresenta apenas os números da produção acrescida, no âmbito do programa CIRURGE, não contabilizando as cirurgias realizadas no período normal nos hospitais.

Em setembro, deram entrada nos três hospitais da região 918 novas propostas cirúrgicas, mais 8,8% do que em agosto, mas menos 15,2% do que no período homólogo.

Verificaram-se ainda 159 cancelamentos de cirurgias, o que representou um aumento de 74,7% em relação ao mês anterior e uma diminuição de 22,4% face a setembro de 2023.

O último boletim informativo mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores tinha sido publicado em agosto, com dados relativos a junho.