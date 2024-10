SANAS registou 152 ocorrências nas praias em Setembro

No mês de Setembro os nadadores-salvadores das praias à responsabilidade do Sanas Madeira contabilizaram 152 ocorrências.

Entre o dia 1 e 30 do passado mês, o SANAS conclui que existiu uma diminuição substancial do número de assistências realizadas, muito por causa do encerramento dos diversos postos de praia. "Marcando presença em 11 praias e contabilizando 13 postos, deixamos um agradecimento a toda a equipa que diariamente, com a orientação do Nadador Salvador Coordenador, desempenha com empenho, competência e persistência a tarefa de vigilância e assistência de todos aqueles que escolhem uma praia com vigilância SANAS Madeira", refere a entidade numa publicação nas redes sociais.

Do resumo mensal verificou-se que 47% das ocorrências, ou seja 71 dos acidentes, envolveram pessoas na faixa etária dos 18-30 anos, mas também 107 situações resultaram apenas ferimentos ligeiros.

Já no que diz respeito a situações, que careceram de intervenção dos nadadores-salvadores, no mar, o SANAS registou 61 ocorrências, ou seja 40% dos casos apontados em Setembro.