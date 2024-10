Calheta vai reduzir iluminação pública para proteger aves marinhas

A Câmara Municipal da Calheta vai mais uma vez associar-se à campanha 'Salve uma Ave Marinha', e entre os dias 15 de Outubro e 15 de Novembro, vai reduzir em 50% a iluminação pública em algumas zonas litorais do concelho, nomeadamente na Avenida D. Manuel I, na Vila da Calheta, no Paul do Mar e no Jardim do Mar, sendo que no centro desta freguesia serão mesmo desligados os focos de luz.

O objectivo passa por evitar que as aves marinhas fiquem encadeadas com os focos de luz mais potentes e, consequentemente sofram incidentes, especialmente nesta época do ano em que os juvenis de cagarra abandonam os seus ninhos.

"A poluição luminosa constitui uma ameaça adicional para estas aves que, devido aos seus olhos sensíveis, são atraídas pelas luzes, acabando por colidir com edifícios, linhas elétricas e veículos, ficando desorientadas e por vezes feridas", explica nota enviada à imprensa.

Tendo em conta o número de aves recolhidas nos últimos anos neste concelho, a Câmara Municipal da Calheta juntamente com a Empresa de Eletricidade da Madeira voltam a tomar diligências no sentido de mitigar esta problemática da poluição luminosa, salvaguardando assim a conservação das espécies de aves marinhas, sobretudo a cagarra que é a espécie mais afetada com esta situação.

Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, pede compreensão da população relativamente a esta medida e aproveita a oportunidade para solicitar a atenção e colaboração dos calhetenses caso encontrem uma ave. Mais indica que a espécie não deve ser alimentada, nem lhes devem ser administrados medicamentos, apenas deve ser mantida em lugar tranquilo, solicitando-se o contacto imediato com a Rede SOS Vida Selvagem do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, através do 961957545, ou com a Câmara Municipal da Calheta, através do 291820200.