Campeãs de 2023 e espanholas na final feminina da Taça dos Campeões da Europa

A Dinamarca garantiu há instante o passaporte para a final feminina da Taça dos Campeões da Europa de andebol de Praia que está a ter lugar no Porto Santo.

Tal como em 2023 os dinamarqueses garantiram um lugar nas duas finais da competição. Depois dos Rodby Beach Boys terem vencido uma das meias-finais masculinas, logo pela manhã, há instantes seria as The Danish BH Dream a repetirem o feito nos femininos. Na meia-final diante das portuguesas do GDR Leça-Love as dinamarquesas garantiram o passaporte para a final apenas no derradeiro set e por 8-6, depois de terem perdido o primeiro período por 27-22 e vencido o segundo parcial por 24-22.

Quanto ao outro finalista feminino vem de Espanha. A formação do CATS A.M. Team Almeria venceu as neerlandesas do Black Lake Beach por 2-1 (18-21, 22-19 e 12-13).

A grande final terá lugar pelas 16h15 no campo principal.