Balanço “extremamente positivo” apesar de algumas correcções a fazer

“O balanço é extremamente positivo”, conclui Patrício Fernandes, que nesta 10ª edição do Ecotrail Funchal-Madeira Island foi responsável pelo teatro de operações e logística com a sua empresa Madeira Way, especializada em eventos desportivos e de lazer outdoor, nomeadamente o Trail Running.

“Foi um desafio este regresso, porque estive ligado às primeiras edições do Ecotrail quando trouxemos esta marca para a Madeira, em 2015, tendo estado ligado à prova até 2017 por via do DIÁRIO Notícias. Por isso este regresso foi desafio, não só da minha parte à organização, mais na componente logística, mas também um regresso da própria prova ao centro do Funchal, opção que tem merecido muito elogios, porque tem uma outra visibilidade também para os nossos parceiros”, destaca

Reconhece que nem tudo correu na perfeição, razão para apontar correcções nas situações identificadas, a implementar em próximas edições.

“É certo que este regresso ao centro da cidade colocou-nos aqui alguns desafios na parte logística, porque com todas as partidas, à excepção dos 15 km, sendo feitos do centro do Funchal, obrigam-nos a uma maior logística, especialmente de marcações de terreno e de postos de abastecimento, mas acho que foi um teste que foi superado, no entanto, há aqui umas correcções a fazer, umas melhorias, mas é um processo contínuo, nós passamos em zonas que tínhamos passado nas edições originais, fizemos algumas ligações novas, acertamos novas colaborações agora neste novo triénio do Ecotrail, de 2024 e 2026, em que há uma maior viragem e consciencialização para a ecologia, para a sustentabilidade, para uma aproximação mesmo social com as entidades, e são esses dois pilares que também nós vamos melhorar nas próximas edições”, garante.

Além da prova em si, Patrício Fernandes destaca as eco iniciativas promovidas. “Regressamos com a iniciativa dos eco duches, instalados na Praça da Restauração, permitindo que todos os atletas à chegada pudessem tomar o seu duche com sabonete natural, e também uma grande iniciativa que fizemos com a IFCN através do Gabinete de Reflorestação, onde distribuímos sementes, neste caso da faia da ilha, em que todos os atletas puderam contribuir para a reflorestação, lançando estas sementes na nossa montanha, e assim colaborarmos também nesta recuperação dos recentes incêndios”, enaltece.

E porque é praticamente certo que o Ecotrail terá continuidade no próximo ano, “amanhã (hoje) ou durante a semana, já vamos começar a trabalhar na próxima edição, com os nossos parceiros e as entidades que nos ajudam”, aproveitando para também enaltecer o contributo dos cerca de 120 voluntários, com os quais espera voltar a contar em próximas edições. “Porque sem eles não seria possível, especialmente os voluntários de terreno, abastecimentos, logística, marcações, segurança, sem os quais não era possível este evento”, conclui.