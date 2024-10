“Se houver sempre boas vontades para ter este projecto bem vivo na sociedade nós continuaremos”

Para o director Geral Editorial da EDN e director do DIÁRIO esta edição do Ecotrail Funchal-Madeira Island é muito mais que uma corrida. É também uma forma de despertar consciências para a preservação da natureza e de promoção de hábitos ecologicamente sustentáveis.

“Cumprimos um ciclo. Dez edições é a obra, com esta pretensão que foi conseguida de regressarmos às origens, tornar de facto isto um trail relacionado com a nossa mais-valia que é a natureza. E acho que foi conseguido em diversos momentos esta simbiose atleta natureza, quer com aquilo que são características fundamentais do projecto Ecotrail, que é um conjunto de provas ao nível europeu que tem objectivos muito específicos. Não é só correr. É preservar, alertar para a necessidade de combatermos da melhor forma as alterações climáticas com actos de cidadania responsável e de grande propensão ecológica e isso acho que foi conseguido nomeadamente com a distribuição de sementes, à medida que os atletas faziam a prova iam semeando. E acho que isso é também um desafio para a nossa vida de cada dia. O Ecotrail acaba por nos inspirar numa postura social”, destaca.

Também com o contributo do Ecotrail, Ricardo Miguel Oliveira faz votos que “possamos semear algo de bom pelo planeta, tendo atitudes conscientes, ecológicas e sobretudo salvaguarda deste edifício colectivo que é a terra, que nem sempre está presente porque produzimos muito lixo, fazemos muito ruído e não cuidamos do bem-estar colectivo”, aponta.

Agradado com o regresso da prova ao centro da cidade, valoriza também o muito que é feito nos trilhos e em particular pela manutenção dos percursos originais, depois de reconhecer que nos últimos anos a prova tinha algum excesso de alcatrão. “Desta vez voltamos com a experiência do Patrício [Fernandes], que é uma experiência de um fundador deste projecto, e ele sabe muito bem o ADN, e resultou em pleno, acho que as pessoas ficaram agradadas, e sobretudo sentiram que a nossa riqueza pode ser explorada positivamente, sem grande sobrecarga, sem grande pressão sobre o território, obedecendo a regras que norteiam o Ecotrail, mas tendo atitudes positivas, que é ver a floresta sempre a se regenerar, os nossos trilhos a serem bem preservados”. E isto para reforçar que o Ecotrail não é mais uma prova igual a outras. “O Ecotrail obriga-nos a limpar trilhos, a sinalizá-los e a cuidar da natureza, não é só ir para cima dos trilhos”, sublinha.

Cumprido o ciclo de dez edições, Ricardo Miguel Oliveira assume o desejo de ver o projecto ter continuidade, mas lembra que tal não depende só da boa vontade do DIÁRIO. “É fundamental, por exemplo, que as parcerias que tornam os eventos com a nossa marca em eventos de sucesso sejam mantidas e reforçadas. Felizmente que nós temos muitos parceiros que acreditam nestes projectos, mas ninguém faz grandes obras sozinho, e esta é uma obra que mistura a componente desportiva, com esta dinamização da sociedade e até interculturalidade, tivemos 23 nacionalidades presentes, o que também reflecte aquilo que somos enquanto ilhas, somos um paraíso onde desaguam águas de todo lado e gente de todo lugar, e portanto se houver sempre boas vontades para ter este projecto bem vivo na sociedade nós continuaremos, se não teremos que equacioná-los, mas tudo indica que sim, na apresentação do Ecotrail deste ano, a presidente da Câmara disse ‘até para o ano’, portanto, presumimos que esse apoio que é fundamental, o apoio do município, porque este é um Ecorail Funchal, o apoio do município é fundamental e o apoio dos outros parceiros é determinante para mobilizarmos todas estas vontades colectivas para porem prática aquilo que é também o nosso ADN, projecto de comunicação, que é servir bem os madeirense, fazendo boa promoção da ilha, fazendo com que esta conjugação entre homem e natureza se possa fazer sem grandes atritos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e o melhor serviço aos madeirense”, concretizou.