O bem fazer na luta às dependências da droga pode estar em causa a manter-se "garrote financeiro"

Porque "a saúde mental é um pilar fundamental da qualidade da nossa vida", o director da Casa de Saúde São João de Deus, o psiquiatra Luís Filipe Fernandes, pede mais investimento do Governo Regional na luta que é o combate a a comportamentos aditivos na Região.

"É preciso estarmos atentos porque o impacto das dependências é profundo", começou por assinalar, para vincar que a Casa de Saúde que dirige quer continuar "a fazer parte da solução". Pede por isso um

"novo olhar" referindo-se ao investimento público nesta área, sob pena de pairar sobre a instituição "um garrote financeiro que pode por em causa o bem fazer", adverte.

Em causa o custo da diária, que na Madeira é o mais baixo a nível nacional.

Declarações na sessão de abertura da V Convenção de Comportamentos Aditivos da Madeira e I Convenção das Regiões do Atlântico, organizada pela Casa de Saúde São de Deus e a decorrer, hoje e amanhã, no Centro Cultural e Investigação do Funchal.