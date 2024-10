Investigadores europeus em sistemas de detecção de raios reúnem-se no Funchal

O Funchal acolhe, a partir de hoje e até quinta-feira (de 1 e 3 de Outubro), a reunião anual da 'European Lightning Detection Workshop (ELDW)', que reúne especialistas europeus na área do desenvolvimento tecnológico de sistemas de detecção de raios e no domínio da investigação e da previsão meteorológica.

O encontro conta com o apoio logístico do Governo Regional e decorre no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, no Campo da Barca, no Funchal.

A rede de detectores de raios na Madeira foi instalada em 2019, no âmbito do Projecto 'POSEUR-02-1708-FC-000036 - Rede de Detectores de Trovoadas no Arquipélago da Madeira', razão pela qual o ELDW é agora realizado no Funchal, explica o Insituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunidado hoje publicado.

No Arquipélago da Madeira, os detectores de raios estão instalados em Porto Moniz, Santana, Funchal e Porto Santo. Para melhorar a eficiência da detecção e da precisão da localização dos raios, é efectuado o intercâmbio de dados em tempo real, das redes da Madeira, das Canárias, de Portugal Continental e da Espanha Peninsular.

No geral, os raios estão associados a nuvens de forte desenvolvimento vertical (cumulonimbus), em geral com tempo adverso associado. Assim, o acompanhamento em tempo real da deteção e localização de raios e caraterísticas associadas, designadamente intensidade e polaridade, permite acompanhar este tipo de nuvens e ajudar na tomada de decisão sobre a emissão de avisos meteorológicos. A rede da Madeira e do Continente, permitem uma vigilância de todo o Arquipélago da Madeira e de Portugal Continental e ainda, em grande parte da área marítima entre o Continente e a Madeira, sendo por isso informação importante para a segurança dos transportes marítimo e aéreo" IPMA

As observações das redes meteorológica de superfície, de altitude, de radar, raios e satélite meteorológicos permitem dotar os modelos numéricos da melhor imagem do estado da atmosfera num dado instante, contribuindo para que os modelos produzam previsões com um maior realismo de fenómenos, em particular convectivos, contribuindo para a melhor localização e previsão de máximos de precipitação e do vento, refere o IPMA.