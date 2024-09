Primeiras audições sobre os incêndios acontecem hoje em Lisboa

As audições na comissão de Assuntos Constitucionais na Assembleia da República (AR), requeridas pelo PS, para averiguar a gestão política e os meios de protecção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, começam esta terça-feira, dia 24 de Setembro.

Neste primeiro dia de audições serão ouvidos o secretário-geral do Sindicato Nacional de Protecção Civil e o presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Protecção Civil. Além destes, está prevista a audição à ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, do presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros de Portugal e do director do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais.

Assembleia da República começa audições sobre incêndios na Madeira Têm início esta terça-feira, na Assembleia da República, as audições requeridas pelo Grupo Parlamentar do PS para averiguar a gestão política e dos meios de proteção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, em Agosto. Estas inserem-se na 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República.

A iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, na AR, tem merecido críticas da esfera política regional, dentro e fora do partido.

Pereira diz que audição na AR sobre incêndios na Madeira é “um atropelo grosseiro” Têm início esta terça-feira, na Assembleia da República (AR), as audições requeridas pelo Grupo Parlamentar do PS para averiguar a gestão política e dos meios de protecção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, em Agosto. Estas inserem-se na 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República.

Audição na Assembleia da República é "atentado à Autonomia" da Madeira, diz Manuel António "O Governo Regional responde perante os deputados eleitos pelo povo madeirense, na Assembleia Legislativa da Madeira, e não perante deputados eleitos pelo restante país", manifestou hoje Manuel António Correia, a propósito das audições requeridas pelo Grupo Parlamentar do PS, na Assembleia da República (AR), para averiguar a gestão política e dos meios de protecção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, em Agosto.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje:

08h30 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa, com uma intervenção no Fórum 21, subordinado à temática ‘A Convivência entre os povos’, inserido no Encontro Internacional pela Paz, organizado pela Comunidade de Sant’Egidio e pela Arquidiocese de Paris, que se realizará no Hôtel de Ville, na Salle du Conseil, em Paris.

O Fórum 21 é moderado por Mario Marazziti (Itália), da Comunidade de Sant’Egídio, e tem como palestrantes: José Manuel Rodrigues (Portugal), presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Patricia Giunti (Itália), presidente da Fundação Giorgio La Pira, Oliver Roy (França), orientalista e cientista político, Satish Kumar Modi (Índia), director da Sociedade de Caridade Shri Durga, Yoshiharu Tomatsu (Japão), presidente da organização Religions for Peace, Nicolas Guinard (França), da Organização Internacional da Francofonia, Ruzbeh Hodiwala (índia), representante do Zoroastrianismo, uma das religiões mais antigas do mundo, e Syuhud Sahudi Marsudi, vice-presidente do Conselho de Ulema da Indonésia.

Pelas 15h30, José Manuel Rodrigues, participa na Meditação pela Paz inserida também no Encontro Internacional pela Paz.

Às 17 horas, o presidente do parlamento madeirense participa na cerimónia de encerramento do Encontro, que se realiza em Parvis Notre Dame, Paris.

José Manuel Rodrigues vai participar em Encontro Internacional pela Paz em Paris O Encontro Internacional pela Paz, que se realiza em Paris, entre os dias 22 e 24 de Setembro, vai contar com a participação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. José Manuel Rodrigues foi um dos convidados para o evento organizado pela Comunidade de Sant’Egidio e pela Arquidiocese de Paris, que vai juntar representantes das principais religiões mundiais, e personalidades do campo da política, da sociedade civil e da cultura.

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 9 horas.

10h30 A AMI realiza uma sessão informativa, na Reitoria da Universidade da Madeira, sobre abertura da primeira linha de financiamento para projectos de transição ecológica na Região.

16h00 Hoje realiza-se a cerimónia de vinculação dos enfermeiros recém-formados à profissão, que terá lugar no Centro Cultural e de investigação do Funchal. O momento servirá também para homenagear simbolicamente os enfermeiros que perfazem 25 anos de profissão, bem como os colegas que se aposentaram ao longo deste ano e final do ano de 2023. Na ocasião estará presente o Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Cerimónia de Vinculação à Profissão de Enfermeiro a 24 de Setembro No próximo dia 24 de Setembro, pelas 16 horas, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, acolhe solenemente os novos enfermeiros recém-formados, na tradicional Cerimónia de Vinculação à Profissão.

CULTURA

18h00 Lançamento do 'Manual de Infidelidade', de José Gameiro, no Edifício Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

O título pode dar a ideia de que este livro é um manual de boas práticas sobre como ser infiel, mas não é. Recorrendo a casos, naturalmente não identificáveis, que passaram pelo seu consultório, o psiquiatra José Gameiro, com mais de 40 anos de experiência em terapia de casal, apresenta um livro essencial sobre a vida dos casais. Tudo pode ser menos complicado do que aquilo que imaginamos. O prefácio é de Joana Marques.

18h30 A Companhia Dançando com a Diferença convida o público a conhecer o seu método de trabalho e a participar em duas aulas de dança, a primeira das quais esta terça-feira, dia 24 de Setembro, no Armazém do Mercado, Funchal. As aulas são dirigidas a todas as pessoas maiores de 10 anos que tenham interesse em explorar a dança enquanto forma de expressão artística, não sendo necessário qualquer tipo de experiência prévia.

Dançando com a Diferença promove aulas abertas no Funchal Em nota à imprensa, a Cia. Dançando com a Diferença convida o público a conhecer o seu método de trabalho e a participar em duas aulas de dança nos dias 24 e 26 de Setembro no Armazém do Mercado, Funchal.

DESPORTO

17h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta terça-feira, na Quinta Magnólia, à cerimónia de entrega de louvores a atletas, Equipas e Técnicos da Região, que se distinguiram a nível nacional e internacional nas respectivas modalidades durante a época 2023/24.

Serão atribuídos, nesse âmbito, 146 certificados de louvor – 125 a atletas, 15 a equipas e seis a técnicos – por lugares de pódio alcançados a nível internacional e por primeiros lugares em competições nacionais. Os atletas, técnicos e equipas agraciadas representam um total de 22 modalidades.

18h00 Conferência de imprensa de apresentação do Rali Municípios do Funchal e Câmara da Lobos, no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, com a presença de diversas entidades, entre as quais, a presidente da autarquia funchalense, Cristina Pedra. A prova, organizada pelo CD Nacional, vai para a estrada no próximo sábado, dia 28 de Setembro.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 24 de Setembro, Dia da sensibilização para o cancro da tiroide, Dia Mundial do Surdo, Dia Mundial do Migrante e do Refugiado e Dia Mundial da investigação em Oncologia:

1541 - Morre, aos 47 anos, o médico e químico suíço Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Paracelsus.

1731 - O Vaticano concede o cardinalato ao núncio de Lisboa.

1789 - Morre, com 60 anos, o jurista Pascoal José de Melo.

- São criados o Supremo Tribunal e o serviço dos Correios dos Estados Unidos.

1834 -- Morre, com 35 anos, D. Pedro IV, rei de Portugal e primeiro Imperador do Brasil.

1849 -- Morre, com 45 anos, o compositor austríaco Johann Strauss I.

1896 - Nasce o escritor norte-americano Francis Scott Fitzgerald, autor de "O Grande Gatsby" e "Terna é a Noite".

1943 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho atravessa o rio Dniepr. Os alemães recuam.

1961 - Nasce o Totobola, o primeiro jogo de apostas mútuas português.

1966 - Guerra Colonial. A embaixada portuguesa em Leopoldville, Congo, é invadida numa manifestação de protesto à política colonialista do ditador Oliveira Salazar.

1973 - A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, eleita em 1972, reúne-se em Madina do Boé, e proclama a independência. Luís Cabral é eleito presidente do Conselho de Estado. O novo país é reconhecido no âmbito da ONU.

1980 - Guerra Irão-Iraque. Tropas iraquianas atravessam a fronteira para Norte e destroem a refinaria de Abadan.

1984 - Morre, com 69 anos, o poeta francês Noël Mathieu, Pierre Emmanuel.

1985 - A polícia de Los Angeles publica o relatório sobre a atriz Marilyn Monroe, confirmando o suicídio como causa da morte.

1988 - Morre, aos 89 anos, a atriz Cremilde Torres.

1996 - Os Estados Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido assinam, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o Tratado de Interdição Completa dos Ensaios Nucleares.

1999 - O secretário de Estado da Cooperação, Luís Amado, é o primeiro governante português a visitar Timor-Leste desde a anexação do território pela Indonésia há 24 anos.

2004 - Morre, com 69 anos, Françoise Sagan, pseudónimo da escritora francesa Françoise Quoirez, autora de "Bom-dia Tristeza".

2006 - A primeira curta-metragem de ficção do cineasta João Nicolau, "Rapace", vence o Prémio do Júri do 11.º Milano Film Festival, em Milão, Itália.

2008 - Um dos projetos portugueses apresentados no Concurso Europeu de Jovens Cientistas, em Copenhaga, Dinamarca, da autoria de três alunos de Ovar e Arouca, conquista um dos Prémios Especiais da competição, alusivo às alterações climáticas.

- Morre, aos 83 anos, o escritor Dias de Melo.

2009 - O Conselho de Segurança da ONU aprova por unanimidade a resolução 1887, que visa a eliminação das armas nucleares de todo o mundo. - O escritor peruano Mario Vargas Llosa é distinguido com o Prémio Internacional de Ensaio Caballero Bonald pela obra "El viaje a la ficción", na qual reflete sobre a vida e o mundo literário do uruguaio Juan Carlos Onetti.

2014 - O acordo para o aumento do salário mínimo nacional para 505 euros é fechado entre as confederações patronais, o Governo e a UGT. A CGTP-IN não assina o documento.

- Morre, aos 73 anos, Christopher Hogwood, cravista e maestro britânico.

2017 - A chanceler alemã, Angela Merkel, da União Democrata-Cristã (CDU), vence as eleições legislativas com 33,5% dos votos mas sem maioria absoluta.

- Os portugueses Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima fazem história ao terminarem empatados no quinto lugar a 11.ª edição do Portugal Masters em golfe, disputado em Vilamoura, Faro, e na qual o dinamarquês Lucas Bjerregaard vence a prova.

- O ciclista eslovaco Peter Sagan sagra-se campeão do mundo pela terceira vez e torna-se o primeiro a fazê-lo de forma consecutiva, ao ganhar a corrida de fundo dos Mundiais disputados em Bergen, na Noruega.

- Morre, aos 90 anos, D. Manuel Martins, bispo de Setúbal entre 1975 e 1998.

2018 - José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, fica em prisão preventiva, decretada pelo Ministério Público angolano, depois de ter sido detido pelo envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares e pela gestão no fundo soberano.

- O internacional croata Luka Modric conquista pela primeira vez o prémio 'The Best', atribuído ao melhor futebolista do ano da FIFA, sucedendo ao português Cristiano Ronaldo, em Londres, Inglaterra.

2019 - Perante a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisa que se deve aprender com o fracasso da Liga das Nações, que não evitou a II Guerra Mundial, e que "ninguém é uma ilha", pedindo apoio à Organização das Nações Unidas.

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anuncia a abertura de um processo que visa a destituição do Presidente norte-americano, Donald Trump.

- O Supremo Tribunal britânico declara ilegal a suspensão do Parlamento decidida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, até duas semanas antes do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia ('Brexit').

- O Tribunal Supremo espanhol autoriza o Governo a transferir o corpo de Francisco Franco do Vale dos Caídos para o cemitério de Mingorrupio, nos arredores de Madrid, Espanha.

2020 - A União Europeia recusa reconhecer Alexandre Lukashenko como Presidente da Bielorrússia, apesar da tomada de posse inesperada, apontando para os "resultados falsificados" da eleição de agosto e a "falta de qualquer legitimidade democrática".

- A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que até 14 de outubro vão manter-se sem alterações "todas as medidas" no âmbito da situação de contingência em Portugal continental que vigora desde o passado dia 10, devido ao aumento de casos de covid-19.

2021 - Covid-19: O Conselho de Ministros decide prolongar até 30 de setembro de 2021 o prazo das moratórias de crédito às famílias e empresas.

2022 - O tenista suíço Roger Federer faz o seu último encontro profissional, perdendo ao lado do espanhol Rafael Nadal para os norte-americanosnos Jack Sock e Frances Tiafoe, por 4-6 e 7-6 (7-2) e 11-9, nos pares que fecharam o primeiro dia da Laver Cup, em Londres, Inglaterra.

2023 - A coligação PSD/CDS-PP vence as eleições legislativas regionais da Madeira com 43,13% dos votos, mas falha por um deputado a maioria absoluta.

- Inês Barros sagra-se campeã europeia de tiro com armas de caça (trap), em Osijek, na Croácia, e consegue uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024.

- A atleta etíope Tigst Assefa bate recorde mundial feminino da maratona, ao vencer em Berlim, Alemanha, em 2:11.53 horas, retirando mais de dois minutos à anterior melhor marca, da queniana Brigid Kosgei.

PENSAMENTO DO DIA

Foi perdido o sentido da densidade e interdependência da vida humana. O humanismo é a última resistência de que dispomos Edward W.Said (1935-2003), escritor, ensaísta, professor norte-americano de origem palestiniana

Este é o ducentésimo sexagésimo oitavo dia do ano. Faltam 98 dias para o termo de 2024.