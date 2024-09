A dupla João Silva/Luís Rodrigues, num Skoda Fabia Rally2 Evo, venceu o Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, impondo-se por seis segundos a Miguel Nunes/João Paulo, em viatura idêntica.

Na última classificativa, Pedra do Poiso, com 13,15 km, João Silva venceu com um segundo de diferença sobre Miguel Nunes.

As contas do título ‘regional’ ficam assim adiadas para o Rali Porto Santo, agendado para 29 e 30 de Novembro.