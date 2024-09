Assembleia discute questões municipais de Santa Cruz

A continuação do debate da proposta de lei do JPP para inclusão da electriciade, gás e internet na taxa mais baixa do IRS, fez derivar a discussão para assuntos do município de Santa Cruz, governado pelo Juntos Pelo Povo.

Antes, Jacinto Serrão, do PS, lembrou que a Região poderia reduzir a carga fiscal, aplicando o diferencial máximo de 30% em todas as taxas.

Sara Madalena, do CDS, Carlos Fernandes e Brício Araújo, do PSD, acusaram o JPP de, em Santa Cruz, não reduzir impostos como pretende com a proposta de lei.

Um debate aceso, mas que entrou em questões da Assembleia Municipal de Santa Cruz.