Mais de seis mil têm apoio à habitação

Mais de 6 mil famílias com apoios habitacionais é a manchete do DIÁRIO neste domingo, 29 de Setembro de 2024. "Lista de espera por uma casa mantém-se nos 4.200, mas disparou a procura por ajuda ao pagamento da renda e do crédito à habitação. IHM vai avançar com programa de auxílio à construção destinado à classe média" é a novidade que pode ler nas páginas 6 e 7.

Com uma imagem singular, noticiamos ainda que Stress é o grande inimigo do coração. Quem o diz é o cardiologista João Adriano de Sousa, que "alerta para o estilo de vida, alimentação e não apenas para a prática de exercício físico. 31% dos óbitos são por doença cardiovascular". Fica o alerta. Leia tudo na entrevista das páginas 24 e 25.

Ontem foi dia do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, onde João Silva 'voou' mais alto, mas acrescentamos que "apesar do triunfo" o "título vai decidir-se, frente a Miguel Nunes, no Porto Santo. Saiba tudo na dupla 14-15.

Ainda outra notícia do dia é que a Entrada no Cabo Girão sobe para 3 euros, sabendo-se que o "novo tarifário entra em vigor em Janeiro" e que "este ano e até Agosto o miradouro já rendeu 1,2 milhões de euros". Leia na página 8.

E, por fim, um insólito caso do dia. Dinheiro do assalto a banco era para fazer obras em casa. Leia a história na página 11.